Избиратели прогнали кандидата в депутаты Чингиза Ганизаде видео
Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде, выдвинувший свою кандидатуру на парламентских выборах в 80-ом Имишлинском-Бейлаганском избирательном округе столкнулся с негодованием избирателей села Дуньямалылар Бейлаганского района.
Избиратели выразили свое недовольство деятельностью Ч.Ганизаде, который дважды избирался депутатом с этого же округа. По словам избирателей, депутат Ганизаде не приложил никаких усилий для развития районы.
Депутат постарался возразить: «Ведь мы построили школу!» Эта фраза депутата вызвала еще большее возмущение: «Не приписывай себе заслуги президента и Мехрибан-ханум!».
Жители избирательного округа недовольны тем, что Ч.Ганизаде за весь период своей деятельности ни разу не посетил свой округ, не провел встреч с избирателями и не оказывал содействия в решении проблем района.
Впрочем, нелицеприятную сцену столкновения избирателей с депутатом можно увидеть в распространенном в соцсетях видеоматериале.
Отметим, что это второе видео, свидетельствующее о недовольстве избирателей Чингизом Ганизаде. Ранее жители округа агрессивно встретили своего бывшего представителя и на другой встрече.