Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде, выдвинувший свою кандидатуру на парламентских выборах в 80-ом Имишлинском-Бейлаганском избирательном округе столкнулся с негодованием избирателей села Дуньямалылар Бейлаганского района.

Избиратели выразили свое недовольство деятельностью Ч.Ганизаде, который дважды избирался депутатом с этого же округа. По словам избирателей, депутат Ганизаде не приложил никаких усилий для развития районы.

Депутат постарался возразить: «Ведь мы построили школу!» Эта фраза депутата вызвала еще большее возмущение: «Не приписывай себе заслуги президента и Мехрибан-ханум!».