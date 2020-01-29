Белый дом запретил публикацию книги Болтона

Администрация США выступает против публикации некоторых глав книги экс-советника по нацбезопасности президента Дональда Трампа Джона Болтона, так как в ее тексте содержится засекреченная информация. Об этом говорится в письме Совета национальной безопасности США адвокату Болтона, оказавшемся в распоряжении сразу нескольких американских СМИ, сообщает Дойче велле.

"В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории "совершенно секретно". …Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации", - говорится в письме.

Адвокат Болтона Чарльз Купер ответил Совету нацбезопасности, что ни он, ни его клиент не считают, что в книге имеются засекреченные данные.

26 января американская газета The New York Times раскрыла некоторые детали будущей книги Болтона, ссылаясь на черновую версию текста. По информации издания, в рукописи экс-советник Трампа рассказывает, как президент США заявил ему о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении вероятного соперника Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.