В Гяндже из мечети украли Коран и деньги
В Гяндже из мечети Шаха Аббаса пропали Коран и 110 манатов.
Как сообщает Report, пока неизвестно, кем совершено преступление. Начато расследование.
В Гяндже из мечети Шаха Аббаса пропали Коран и 110 манатов.
Как сообщает Report, пока неизвестно, кем совершено преступление. Начато расследование.
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