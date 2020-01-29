Илон Маск за час стал богаче на $2,3 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.

Как пишет Bloomberg, за последние часы торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Tesla подорожали на 14,5% - до $649 за акцию. Благодаря этому состояние Маска увеличилось с $32,3 млрд до $36 млрд.

В списке самых богатых людей мира Маск, который также руководит корпорацией SpaceX, поднялся с 28-го на 23-е место. Свои деньги бизнесмен инвестирует в альтернативную электроэнергетику и коммерческие космические услуги, пишет ТАСС.