В Ливию прибыли турецкие солдаты и танки

Турецкие ВМФ доставили в Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал "218" со ссылкой на очевидцев, передает РИА Новости.

По их словам, турецкие военные прибыли во вторник и среду на двух военных кораблях и высадились на берег. Еще один, транспортный, корабль привез технику.

По данным портала "Ахмар Ливия", ссылающегося на неназванные источники, выгруженные боеприпасы и оборудование отправили на базу ВВС в центре ливийской столицы.

Этот же сайт ранее сообщил о прибытии в понедельник в аэропорт Мисраты 40 турецких офицеров на самолете авиакомпании Afriqya Airways.