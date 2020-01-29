Осужденную в России за наркотики израильтянку освободили

Осужденная в России гражданка Израиля Наама Иссахар, помилованная 29 января Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Когда именно израильтянка покинула колонию в Подмосковье, где она отбывала наказание, не уточняется.

25-летняя гражданка Израиля была приговорена к семи с половиной годам колонии. Девушку задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который Иссахар сдала в багаж, нашли 9,6 г гашиша. Израильтянка согласилась, что наркотик принадлежит ей, но не признала вину в контрабанде.