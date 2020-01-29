В Китае больных коронавирусом накажут за плевки в общественных местах

В китайской провинции Хубэй власти намерены привлекать к уголовной ответственности тех заразившихся коронавирусом, кто отказывается от карантина, а также кто плюется в общественных местах и намеренно пытается заразить других людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, наказываться будет преднамеренное причинение вреда медикам, оскорбление и запугивание их, нанесение ущерба государственной и частной собственности.

Есть и несколько необычных запретов. Власти не разрешают приносить в больницы погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (в Китае традиционно на похоронах жгут бумажные купюры), загораживать вход в больницы, развешивать баннеры. Теперь эти действия будут рассматриваться как преступление.

По последним данным, в Китае число погибших от коронавируса выросло до 170 человек. Количество зараженных увеличилось до 7711 человек.