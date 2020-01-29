Макрон позвонил Ильхаму Алиеву обновлено
Президент Франции Эммануэль Макрон 29 января позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений. Стороны выразили удовлетворение развитием отношений, подчеркнули расширение экономического сотрудничества.
Главы государств обсудили вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз передал президенту Франции позицию Азербайджана в связи с урегулированием конфликта.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.