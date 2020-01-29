В США не исключили цену нефти выше $180

Цена нефти марки Brent может к 2050 году достигнуть $183 за баррель, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это возможно при высоких издержках добычи и низкой доступности ресурсов, уточнили в ведомстве.

В базовом сценарии, который не рассматривает последствия изменений в основных энергетических законах и нормативных актах в будущем, цена может составить $105. При низких издержках добычи и относительно высоком уровне доступности ресурсов цена может снизиться до $46, пишет ТАСС.

Согласно базовому сценарию Минэнерго, пик нефтедобычи в США придется на 2022 год, когда она составит 14 млн баррелей в сутки. Вплоть до 2045 года объемы добычи будут колебаться около этого уровня. Это объясняется тем, что сланцевая добыча перейдет в менее продуктивные районы и упадет нефтеотдача скважин. При этом доля сланцевой нефти в общем объеме добычи в США достигнет к 2050 году 73%. После 2045 года добыча в Соединенных Штатах начнет падать, прогнозирует EIA.