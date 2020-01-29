Власти столицы Китая из-за коронавируса временно запретили жителям города проводить прощальные церемонии с умершими, а также отменили регистрацию запланированных на второе февраля 2020 года браков, сообщает управление гражданской администрации города.

Глава управления Ли Ваньцзюнь отметил на пресс-конференции, что «на церемонии прощания, как правило, собираются десятки, иногда сотни людей», но «массовое скопление людей не поможет предотвратить или приостановить распространение коронавируса и контролировать вспышку болезни», передает ТАСС.

Потому в Пекине «решили временно запретить проведение в городе церемоний прощания».