Бакинское транспортное агентство (БТА) приняло участие в выставке-конференции «Глобальное внедрение инновативной оплаты и билетной системы в транспорте 2020» (Transport Ticketing Global 2020), проходившей в Лондоне. Основной целью данного мероприятия, проходившего в 12-й раз, было улучшение услуг, предоставляемых в постоянно меняющейся системе общественного транспорта и пассажирских перевозок. Это первое участие Азербайджана в столь авторитетном мероприятии, сообщили haqqin.az в БТА.

Азербайджанская делегация во главе с председателем правления БТА Вюсалом Керимли в рамках мероприятия ознакомилась с самыми современными билетными и платежными системами, используемыми в общественном транспорте в развитых городах мира. Основной целью участия в данном мероприятии было установление связей с авторитетными международными организациями и внедрение мирового опыта в систему общественного транспорта и пассажирских перевозок Баку.

Приоритетами для Бакинского транспортного агентства являются развитие сферы транспорта, оказание населению удобных, безопасных и доступных транспортных услуг, формирование в городе высокоуровневой транспортной системы. В Баку продолжается расширение системы безналичных платежей при пассажирских перевозках. Переход на эту систему важен с точки зрения легализации трудовых отношений в сфере пассажирских перевозок, повышения платежей и прозрачности доходов. Переход на безналичный расчет также позволяет проводить точный анализ пассажирских перевозок и более точные расчеты. Это, в свою очередь, поможет лучше организовать транспортные потребности пассажиров в сфере пассажирских перевозок при правильном экономическом обосновании.

Выставка-конференция «Глобальное внедрение инновативной оплаты и билетной системы в транспорте 2020» считается эффективной платформой с точки зрения инновационных способов сбора платы за проезд в общественном транспорте, создания системы информирования пассажиров и умного городского транспорта.

Повестка дня мероприятия этого года включает вопросы достижения принципов мобильности путем использования более инновационных путей в общественном транспорте и определения роли соответствующей политики в развитых городах. Кроме того, в повестку дня входят такие актуальные вопросы, как изучение возможностей для обеспечения устойчивого городов, а также определение заинтересованности населения в инновациях.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители государственных структур, связанных с общественным транспортом, из шестидесяти пяти стран, включая Великобританию, Швецию, Германию, Эстонию, Россию, Катар и Аргентину.