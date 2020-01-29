Согласно информации, на встрече была затронута тема предстоящих в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, подчеркивалась важность регистрации на этих выборах большого числа кандидатов, активного участия наблюдателей. Данные процессы были расценены как составная часть широкомасштабных реформ, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

Глава государства отметил, что руководство Азербайджана приняло все меры для создания необходимых условий с целью справедливого и прозрачного проведения избирательного процесса в соответствии с азербайджанским законодательством и международными стандартами.