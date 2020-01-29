Из Китая будут эвакуированы десятки граждан Турции и Азербайджана

Из Китая будут эвакуированы 10 граждан Азербайджана и 35 граждан Турции. Об этом сообщает издание Hürriyet со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."