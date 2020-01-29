Нетаньяху приехал к Путину

Утром в четверг самолет главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху приземлился в Москве, где премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит с ним "сделку века", сообщает NEWSru.co.il.

Ранее сегодня вышла на свободу израильтянка Наама Иссахар, накануне помилованная Путиным. Ожидается, что Иссахар вернется в Израиль вместе с Нетаньяху.

Нетаньяху прибыл в Москву после визита в Вашингтон, где встречался с президентом США Дональдом Трампа, администрация которого после долгого ожидания опубликовала план ближневосточного урегулирования, именуемый также "сделкой века".

Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской "сделки".