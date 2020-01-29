"Стена Трампа" рухнула под напором ветра

На границе США и Мексики под напором сильного ветра рухнула значительная часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.

Ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону. "К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице", - заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес, передает Интерфакс.

Мексиканцы быстро собрали унесенные ветром фрагменты и вернули их на место. "Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается", - добавил представитель американских пограничников.