Посол: Азербайджан оказал Турции необходимую помощь
«Сразу после землетрясения в Турции Министерство иностранных дел и МЧС Азербайджана выразили готовность оказать нашей стране любую помощь», - заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Report.
По его словам, как только произошло землетрясение, азербайджанская сторона начала принимать соответствующие шаги: «Поддерживали связь через посольства и соответствующие структуры обеих стран. В связи с землетрясением Азербайджан оказал всю возможную помощь».