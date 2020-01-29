В частности, бывший чиновник, отвечая на вопрос о своих заработках, наивно заявил, что «никогда не крал денег у государства, а зарабатывал их своим умом».

Бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов в эфире передачи «Простые истины» на телеканале SPACE TV открыто признался, что брал взятки.

«Ко мне как-то подошел один предприниматель, который хотел построить у метро 21-этажное здание. Я сказал ему, что буду работать над тем, чтобы строительство разрешили, но это обойдется во столько-то», - вспоминал бывший глава метрополитена.

Фактически Таги Ахмедов открыто признался в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, прикрываясь тем, что «зарабатывал собственным умом».

По всей видимости, речь идет о 21-жтажном здании, расположенном над станцией метро «Сахиль». В этом доме у Таги Ахмедова также имеется своя квартира.

Стоит также отметить, что строительство высотных зданий непосредственно у станций метро недопустимо и является нарушением градостроительных стандартов.