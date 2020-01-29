Нетаньяху хочет узнать мнение Путина о "сделке века"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что это первый мировой лидер, с которым он встречается после визита в США для обсуждения "сделки века", предложенной Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение Путина, сообщает РИА Новости.

"Мы вели переговоры с нашими американскими друзьями, и я смогу вам рассказать о некоторых вещах, - сказал Нетаньяху, отметив: - Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон".

"Хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение", - добавил он.