Азербайджан назвали первым в СНГ новый рейтинг
Опубликован очередной Рейтинг конкурентоспособности в отношении обучения и привлечения лучших специалистов и развития талантов на рынке труда за 2019 год. Как пишет «МК-Молдова», лидером среди постсоветских государств (не считая страны Балтии) стал Азербайджан, который поднялся на 14 позиций и занимает сейчас 43-е место.
Согласно информации, Россия заняла в этом рейтинге 48-е место, Грузия – 68-е место.
Рейтинг возглавляют такие развитые страны, как Швейцария, США, Сингапур, Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Норвегия и Австралия.
Глобальный индекс конкурентоспособности талантов составляется на основании ряда параметров, включая деловую среду и регулирование, открытость экономики для иностранцев, иммигрантов и меньшинств, образование, социальную защиту, качество жизни, здоровье, производительность, наличие высококвалифицированных и инновационных специалистов.
Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале, затем высчитывается средний общий балл.
Мировой лидер в гонке за таланты Швейцария набрала 81,82 балла и сохранила лидерство с прошлого года. За ней следует Сингапур (77,27) и США (76,64). Вслед за ними расположились скандинавские страны.