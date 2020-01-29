«Уханьский» вирус сравнили с чернобыльской катастрофой

Журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Леа Дойбер выразила мнение, что ситуация с распространением коронавируса в Китае якобы похожа на развитие ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 года.

По мнению Дойбер, «на фоне распространения коронавируса многие китайцы сомневаются в своем правительстве и его способности управлять кризисной ситуацией».

Журналистка отмечает, что «хотя ядерная катастрофа в Чернобыле и вспышка коронавируса в Китае несравнимы по своей тяжести, в поисках аналогии тому, что сейчас происходит в стране, многие китайцы вспоминают о весне 1986 года». «Чтобы обойти цензуру, люди просто называют председателя партии Си Цзиньпина Дональдом Трампом. И кризис коронавируса – его Чернобыль», – пишет Дойбер, сообщает ИноПресса со ссылкой на Tages-Anzeiger.