ОБСЕ не нравятся выступления Пашиняна по Карабаху. Пошёл прессинг

Озвученные во время пресс-конференции в Капане подходы премьер-министра Армении Никола Пашиняна к переговорному процессу по Карабаху и цитаты из его заявлений в прессе вызвали достаточно серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом пишет армянская газета «168 жам», ссылаясь на собственные источники.

«Они восприняли этот шаг как попытку очередного проявления Пашиняном самодеятельности, что однозначно противоречит стратегии Минской группы.