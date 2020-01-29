ОБСЕ не нравятся выступления Пашиняна по Карабаху. Пошёл прессинг
Озвученные во время пресс-конференции в Капане подходы премьер-министра Армении Никола Пашиняна к переговорному процессу по Карабаху и цитаты из его заявлений в прессе вызвали достаточно серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом пишет армянская газета «168 жам», ссылаясь на собственные источники.
«Они восприняли этот шаг как попытку очередного проявления Пашиняном самодеятельности, что однозначно противоречит стратегии Минской группы.
29 января в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шеффером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.
Как сообщает наш источник, сопредседатели имели достаточно жесткий разговор с Мнацаканяном по поводу формулировок Пашиняна по Карабаху», - отмечает издание.
Напомним, что в своем сенсационном заявлении глава армянского правительства указал на публикацию в прессе, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабахскому урегулированию в период президентства Сержа Саргсяна.
По словам Пашиняна, согласно документу, конечными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта является передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом. Кроме того, переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы.