Главы Генштабов ВС РФ и Турции обсудили тяжелую ситуацию в Идлибе

Руководители Генштабов ВС Турции и России обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном турецкой стороной заявлении, передает ТАСС.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно развития событий в Идлибе", - отмечается в сообщении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия не придерживается договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата и в результате переговоров РФ и Турции по Сирии в Сочи. При этом он выразил готовность обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление этого взаимодействия.