Внезапная проверка боеготовности армии в Беларуси
Власти Белоруссии проводят внеплановую проверку боевой готовности армии, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте.
Согласно информации, ведомство будет проверять способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, а подчиненных — выполнять поставленные задачи в условиях быстро меняющейся обстановки. Во время проверки войска будут преодолевать водные преграды, отрабатывать выполнение различных задач в дневное и ночное время как в лесу, так и в населенных пунктах.
Руководит проверкой начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Александр Вольфович.