Главы МИД стран Тюркского совета соберутся в Баку
В Баку 6 февраля состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Повестка дня заседания не уточняется.
13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.
Тюркский совет учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана в октябре 2009 года в Нахчыване. Его целью является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.