Китаянка рассказала о жизни в Ухане: карантин и драки в транспорте

По словам девушки, 23 января, в день введения карантина, многих пациентов не могли госпитализировать после постановки диагноза из-за нехватки мест в больницах.

Соцработница из зараженного коронавирусом китайского Уханя Го Цзин начала вести дневник о жизни в закрытом на карантин городе и рассказала о панических настроениях людей. Отрывки из ее дневника опубликовало BBC News.

«Друзья сказали мне запастись продовольствием. Рис и лапша почти распроданы. Мужчина покупал в магазине много соли, когда кто-то спросил его, зачем ему столько, он ответил: «Что если карантин продлится целый год?» — рассказала девушка.

В аптеках к 23 января уже закончились маски и спиртосодержащие дезинфицирующие средства.

«Одна из моих целей — не заболеть, поэтому я должна заставить себя заниматься спортом. Пища также важна для выживания, поэтому я должна знать, достаточно ли у меня запасов. Правительство не говорит, как долго продлится карантин, ходят слухи, что до мая», — рассказала Го Цзин.

По словам девушки, она продолжает выходить на улицу и благодаря этому не теряет чувство связи с реальностью, но после прогулок ей приходится мыть руки по 20-30 раз. К 28 января, по ее словам, панические настроения вбили клин между жителями города: некоторых горожан, не носивших маску, начали выталкивать из общественного транспорта.