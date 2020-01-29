Трамп проталкивает закон, чтобы его дети сэкономили 1 миллиард haqqin.az из Вашингтона
4 февраля президент США Дональд Трамп выступит в Капитолии с традиционным ежегодным обращением к нации - речью «О положении страны». Можно не сомневаться, что главная часть ее будет посвящена стабильной ситуации в экономике - это козырная карта Трампа, с помощью которой он намеревается положить на лопатки соперника-демократа на ноябрьских выборах.
Эту речь впоследствии мы еще изучим. А сейчас коснемся лишь одного чрезвычайно важного вопроса - видения президентом налоговой политики в стране. По мнению многих видных экономистов США, именно эта стратегия является одной из причин не только расширяющегося имущественного неравенства, но и драматического разделения Америки на «красную» - республиканскую и «синюю» - демократическую.
Республиканцы и демократы давно уже не могут договориться в частности о том, нужно ли ослаблять или наоборот усиливать налоговое бремя для богатых. Демократы ратуют за последнее, что дало бы ощутимую прибыль в бюджет Соединенных Штатов, и так страдающего от астрономического долга. Республиканцы активно этому сопротивляются. Экс-президент Рональд Рейган считается архитектором того, что в Америке называют рейганомикой - успешной модели экономического развития. Однако профессор экономики из Университета Беркли Габриэль Цукман указывает, что именно после избрания Рейгана в 1981-ом году был начат своеобразный эксперимент. Налоговая нагрузка на группы с самыми высокими доходами, которая в 1960-1970 годах могла достигать 90 процентов, была в 1986 году доведена до 28 процентов.
Защитники этой модели говорили: если богачи платят до 90 процентов налогов, то какой у них стимул работать, ведь все доходы отберет государство? И в этом мог бы быть свой резон, если бы для групп с самыми низками доходами не наблюдался обратный процесс. По данным профессора Цукмана в 1980 году на долю 1 процента самых богатых американцев в общенациональном доходе приходилось 10 процентов, а сейчас приходится уже 20 процентов. А у американцев с низкими доходами складывается полностью противоположная ситуация - в 1980 на них приходилось 20 процентов национального дохода, а сейчас всего 12. В итоге в Америке складывается имущественное неравенство, которое, как считает Цукман, сравнимо с тем, что мы видим разве что в России и Индии.
Удивительно ли, что в последние года столь популярными стали призывы в духе развитого социализма сенатора Берни Сандерса, который сейчас уверенно занимает второе место в рейтинге кандидатов-демократов на пост президента США. Еще десятилетие назад, в Америке, пережившей эпоху маккартизма и гонения на всех, кто назывался коммунистом такие речи были бы просто немыслимы. А сейчас за Сандерсом идет не только университетская молодежь, падкая до левых лозунгов, но и значительная часть зрелых американцев.
Как отмечает агентство Bloomberg, «поляризации политического ландшафта» способствует и парадоксальная ситуация, сложившаяся в области взимания налога на наследство. На этой неделе в престижном Институте Брукингса в Вашингтоне состоялось представление доклада профессора права из Университета Нью-Йорка Лайлы Бетчелдер. Она заявила, что один из путей, которые делают наиболее состоятельных американцев еще богаче – это смехотворный налог на наследство. Так в этом годы граждане страны получат 764 миллиарда долларов в виде наследства, но уплатят с этой суммы лишь 2.1 процента налогов. А в это время средний налог работающих людей в Америке составляет 15.8 процентов (то есть в семь раз больше), а налог на тех, кто получает высокие зарплаты доходит до 37 процентов (сейчас это предельная налоговая планка).
Да, больший налог берется не с тех, кто оставляет завещание, а с тех, кто принимает его - до 40 процентов. Но и здесь есть масса лазеек. Например, они платят налог с суммы, которая превышает 23.2 миллиона долларов, а если та меньше, то не платят ничего. Бетчелдер предлагает сумму не подлежащую налоговым отчислениям «опустить» до 2.5 миллиона и это даст в течение десятилетия 340 миллиардов в бюджет. А если сделать ее еще меньше- - до 500 тысяч долларов, тогда американское казначейство соберет уже 1.4 триллиона.
Но на этом пути есть одна серьезная преграда - президент Дональд Трамп. Как пишет журнал Forbes, он испытывает «искреннюю ненависть к налогу на наследство, который он называет «отвратительным налогом» и «ужасным оружием, которое разрушило многие семьи».
В самом деле, как указывает журнал, если бы миллиардер Трамп умер сегодня, его наследникам пришлось бы заплатить более $1,3 миллиардов федеральных и региональных налогов на наследство. Сумма настолько огромная, что они, возможно, были бы вынуждены продать нью-йоркскую недвижимость отца - его знаменитую башню Trump Tower на 5-ой авеню Манхеттена и другие объекты, или же взять кабальные банковские кредиты.
Трамп за период своего президентства уже принял налоговый кодекс, который частично удовлетворил богатые семьи Америки. Но он обещает в случае своего переизбрания вообще похоронить налог на наследство. И тогда его дети сэкономят более 1 миллиарда долларов. Но если на выборах победит Берни Сандерс, то тогда Трампу и его семейству придется... Как бы это поделикатнее выразиться?