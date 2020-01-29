Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 15:32

4 февраля президент США Дональд Трамп выступит в Капитолии с традиционным ежегодным обращением к нации - речью «О положении страны». Можно не сомневаться, что главная часть ее будет посвящена стабильной ситуации в экономике - это козырная карта Трампа, с помощью которой он намеревается положить на лопатки соперника-демократа на ноябрьских выборах.

Эту речь впоследствии мы еще изучим. А сейчас коснемся лишь одного чрезвычайно важного вопроса - видения президентом налоговой политики в стране. По мнению многих видных экономистов США, именно эта стратегия является одной из причин не только расширяющегося имущественного неравенства, но и драматического разделения Америки на «красную» - республиканскую и «синюю» - демократическую. Республиканцы и демократы давно уже не могут договориться в частности о том, нужно ли ослаблять или наоборот усиливать налоговое бремя для богатых. Демократы ратуют за последнее, что дало бы ощутимую прибыль в бюджет Соединенных Штатов, и так страдающего от астрономического долга. Республиканцы активно этому сопротивляются. Экс-президент Рональд Рейган считается архитектором того, что в Америке называют рейганомикой - успешной модели экономического развития. Однако профессор экономики из Университета Беркли Габриэль Цукман указывает, что именно после избрания Рейгана в 1981-ом году был начат своеобразный эксперимент. Налоговая нагрузка на группы с самыми высокими доходами, которая в 1960-1970 годах могла достигать 90 процентов, была в 1986 году доведена до 28 процентов. Защитники этой модели говорили: если богачи платят до 90 процентов налогов, то какой у них стимул работать, ведь все доходы отберет государство? И в этом мог бы быть свой резон, если бы для групп с самыми низками доходами не наблюдался обратный процесс. По данным профессора Цукмана в 1980 году на долю 1 процента самых богатых американцев в общенациональном доходе приходилось 10 процентов, а сейчас приходится уже 20 процентов. А у американцев с низкими доходами складывается полностью противоположная ситуация - в 1980 на них приходилось 20 процентов национального дохода, а сейчас всего 12. В итоге в Америке складывается имущественное неравенство, которое, как считает Цукман, сравнимо с тем, что мы видим разве что в России и Индии.

Удивительно ли, что в последние года столь популярными стали призывы в духе развитого социализма сенатора Берни Сандерса, который сейчас уверенно занимает второе место в рейтинге кандидатов-демократов на пост президента США. Еще десятилетие назад, в Америке, пережившей эпоху маккартизма и гонения на всех, кто назывался коммунистом такие речи были бы просто немыслимы. А сейчас за Сандерсом идет не только университетская молодежь, падкая до левых лозунгов, но и значительная часть зрелых американцев. Как отмечает агентство Bloomberg, «поляризации политического ландшафта» способствует и парадоксальная ситуация, сложившаяся в области взимания налога на наследство. На этой неделе в престижном Институте Брукингса в Вашингтоне состоялось представление доклада профессора права из Университета Нью-Йорка Лайлы Бетчелдер. Она заявила, что один из путей, которые делают наиболее состоятельных американцев еще богаче – это смехотворный налог на наследство. Так в этом годы граждане страны получат 764 миллиарда долларов в виде наследства, но уплатят с этой суммы лишь 2.1 процента налогов. А в это время средний налог работающих людей в Америке составляет 15.8 процентов (то есть в семь раз больше), а налог на тех, кто получает высокие зарплаты доходит до 37 процентов (сейчас это предельная налоговая планка).