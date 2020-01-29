Нахид Багиров: «Азербайджанцев надо предупредить о нежелательности поездок в Китай»

МИД Азербайджана должен предупредить наших граждан о нежелательности поездок в Китай, пока в этой стране свирепствует коронавирус. Об этом haqqin.az заявил глава Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров.

Отвечая на вопрос, сколько китайских туристов в настоящее время находится в Азербайджане, Н.Багиров сообщил, что их совсем мало, китайское направление вообще только начало развиваться.

"Кроме того, и азербайджанские и китайские авиакомпании на время прекратили полеты между странами", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что МИД уже выступил с заявлением по этому поводу 24 января, опубликованным на официальной странице МИД, и больше нечего добавить к сказанному.