Эвакуированные из Китая азербайджанские студенты помещены в карантин

Четверо азербайджанских студентов, прибывших накануне из Китая, были допущены на территорию Азербайджана, пройдя через специальный пункт пропуска, подготовленный Государственной пограничной службой и Государственным таможенным комитетом. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По его словам, никаких признаков коронавируса у них не обнаружено. Но так как инкубационный период вируса составляет 14 дней, они помещены в специальную больницу.

Абубекиров отметил, что родственники этих лиц уже проинформированы об этом. Нахождение в карантине не означает, что все они больны, но будут находиться под контролем в течение 14 дней: «Если в состоянии их здоровья ничего не изменится, их отправят домой».

Отметим, что специальные палаты в связи с коронавирусом выделены в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний, Клиническом медицинском центре №1 и Детской инфекционной больнице №7.