Кстати, не только в Европе, но и в России тоже борются с этим злом. Там в магазинах и барах уже с прошлого года запрещено держать полки с сигаретами в открытом виде. Есть специальное оборудование, скрывающее содержимое, и продавец может продавать конкретную продукцию только по просьбе покупателя.

Акцизный налог на табачные изделия в странах Евросоюза растет год от года. Поднялся он с нового года и в странах Балтии и Польше. Курильщикам теперь придется платить на 10 процентов больше за каждую пачку, которая и так уж не дешева.

В Польше уже есть программа, так называемая Национальная онкологическая стратегия, согласно которой налог на сигареты к 2028 году составит ни много ни мало - 75 процентов от цены за пачку. В Польше сейчас средняя цена за нее составляет примерно 4 евро, а акциз в таком случае был бы почти 3 евро. По мнению авторов программы, это заставит поляков бросать курить. Министерство представило план, однако правительство Польши пока не поддержало его.

Опасность состоит в том, что, по информации издания Dziennik Gazeta Prawna, каждый четвертый поляк курит.

Могу подтвердить: у меня есть приятельница сестры, живущая в Люблине, которая курит очень много. Мало того, ее муж и сын, живущие в одной квартире, курят так, что всё пропитаось табачным дымом.

По мнению польских онкологов, такие меры могли бы уменьшить роковое заболевание среди граждан Польши. В то же время министерство финансов страны считает, что такое повышение преждевременно.

"Европейская комиссия в своих ежегодных докладах, касающийся акцизов на рынках еврозоны, показывает, что такой налог есть наиболее эффективное средство ограничения продажи сигарет, а все, что последует за этим — потребление. Потому план министерства здоровья имеет под собой основания. Изменения, которые произойдут в результате такого налога, повлекут за собой изменения и на рынках. А это значит, что в результате отразятся на бюджете государств", - считает налоговый эксперт Збигнев Собецкий из компании KPMG, подчеркивая, что эти налоговые поступления — вторые по объему после акциза на топливо.

Недавно приняты решения, которые, может быть, не будут заметны на этом рынке, но существенно ударяют по торговле табачными изделиями: это запрет торговли сигаретами с ментолом, который вводится с 20 мая 2020 года.

Финансовые институции, которые борются с табаком и табачными изделиями, конечно, по-своему, правы, как и врачи. Однако никто не исключает «черного рынка» торговли этими продуктами. А он расцветает именно тогда, когда государства принимают решения жесткого запрета.

Так было в годы «сухого закона» в США в 30-е годы, так было в Финляндии, когда туристы из страны Суоми приезжали на выходные в Питер и напивались до потери сознания (сам видел).

В столице Латвии - Риге, несмотря на недавно принятые жесткие меры по отношению к Центральному рынку, контрабандная торговля сигаретами не исчезла. Есть это явление и в Германии, и в Англии, и в Норвегии, в других странах.

Запретительные меры, налогообложение, конечно, делают свое дело. Но, как говорится, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал.