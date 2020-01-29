В Институте легочных заболеваний скончались еще два пациента

В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончались еще два пациента. Как стало известно haqqin.az, больные скончались 29 января.

В клинике данную информацию подтвердили.

Сообщается, что Рагим Алиев 1957 г.р. был доставлен в больницу 14 января и находился в тяжелом состоянии. Пациента поместили в отделение пульмонологии.

Врачи поставили ему сложный диагноз - эмфизема легких, бронхиальная астма, пульмонарная гипертензия, сердечная недостаточность, остаточные очаги перенесенного туберкулеза, уплотнение плевры и др. Несмотря на интенсивное лечение, прошлой ночью Р.Алиев скончался.

Второй пациент также был доставлен в тяжелом состоянии и у него были обнаружены двусторонняя пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, гипоксическая энцефалопатия.