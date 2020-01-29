Аудиокниги для людей с нарушением зрения от Nar
Совместный проект Nar и Radio Antenn Canlı kitab в поддержку людей с нарушением зрения завершился. В течение трех месяцев в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM были озвучены и записаны в виде аудиокниг произведения азербайджанских авторов и переведенные на азербайджанский язык книги мировой литературы.
Записанные на карты памяти аудиокниги были представлены Азербайджанскому обществу инвалидов по зрению, специальной республиканской школе-интернату №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Республиканской библиотеке для инвалидов по зрению. Тем самым аудиобиблиотека, созданная при поддержке Nar, стала еще более доступной для людей с нарушением зрения.
По словам главы департамента по связям с общественностью Nar Азиза Ахундова, основной целью проекта является поддержание интереса к литературе людей с нарушением зрения: «Nar постоянно осуществляет социальные проекты в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями и с целью увеличения интереса людей к науке. С помощью проекта Canlı kitab мы хотим снять ограничения в чтении на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. Думаем, что созданная аудиобиблиотека будет полезна как для людей с ограниченными физическими возможностями, так и для любителей литературы вообще. Nar и в будущем продолжит реализацию социальных прoектов в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями».
Заметим, что за три месяца в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM известными актерами и чтецами были озвучены произведения Дж. Лондона, Г.Г. Маркеса, Г. де Мопассана, Х. Мураками, А. Чехова, Дж. Мамедкулизаде, Ю.В. Чеменземинли, М.Д. Пашаева, А. Хагвердиева, И.Меликзаде, К. Абдуллы и других писателей. Главная цель проекта Canlı kitab - cоздать возможность для людей с нарушением зрения читать и поддержать интерес людей к литературе.