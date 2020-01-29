Сильное землетрясение у берегов Греции

Землетрясение магнитудой от 5,4 до 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море. Сейсмологическая лаборатория Афинского университета сообщает, что магнитуда составила 5,4. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает его магнитуду в 5,7, передает РИА Новости.

Землетрясение зафиксировано в 13:21 по местному времени. Эпицентр находился в 93 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.