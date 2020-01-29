БТА о причинах автобусной аварии на проспекте Зии Буниятова

В сообщении агентства говорится, что 30 января на проспекте Зии Буниятова произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, причиной аварии стало внезапное торможение легкового автомобиля (90 LF 973), двигавшегося в направлении «круга» в 3-м микрорайоне.

Находившийся в это время за легковым автомобилем пассажирский автобус (10 TG 263) компании «I-Qafqaz» маршрутной линии № 211 столкнулся с ним. А двигавшийся в том же направлении пассажирский автобус № 85 (99 JP 595) столкнулся с автобусом № 211.

В результате аварии некоторые из пассажиров в двух автобусах получили телесные повреждения.

Эта авария еще раз показывает, что профессионализм водителей автобусов, из автопарков основныхперевозчиков, все еще не на высоте. Одна из причин этого состоит в том, что трудовые отношения между перевозчиками и водителями не строятся на требованиях законодательства, в результате чего к работе водителями привлекаются не имеющие профессиональных навыков люди.

«Еще раз предупреждаем компании перевозчиков, что для обеспечения безопасности пассажироперевозок по регулярным маршрутам нужно следовать требованиям существующего законодательства и Бакинского транспортного агентства. Удобство и безопасность пассажиров представляет особую важность, поэтому маршрутные линии, которые находятся во временном пользовании перевозчиков, не выполняющих эти требования, будут выставлены на конкурс и договоры, заключенные с ними, будут считаться недействительными», - говорится в заявлении БТА.