Минздрав обратился к гражданам...
Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам в связи с распространенной в соцсетях информацией о коронавирусе.
Как заявил глава пресс-службы ведомства Пярвиз Абубекиров, некомпетентные лица распространяют в WhatsApp различные голосовые сообщения: "На сайтах, страницах в Facebook Минздрава, МИД, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, Госагентства по обязательному медстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) людям даются необходимые рекомендации в связи с коронавирусом. Поэтому наши граждане не должны верить сообщениям в соцсетях от не компетентных в данной сфере людей, нужно ссылаться на информацию официальных структур, доверять им".