Экстренная посадка самолета в Москве: пассажирка угрожает взорвать себя

Летевший из Симферополя в Москву пассажирский лайнер срочно приземлился из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и самолет. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пилоты сообщили, что находящаяся на борту женщина угрожает взорвать себя. После этого было принято решение срочно посадить самолет.

Отмечается, что самолет благополучно сел в Домодедово и его уже буксируют на стоянку. На борту лайнера находятся 195 человек.