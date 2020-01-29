9 февраля 2020 года в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. Эти выборы сильно отличаются от предыдущих, возможность стать кандидатом в депутаты получил каждый, кто верит в свои силы и возможности, и готов оправдать ожидания населения региона, который представляет. Отрадно, что среди известных обществу кандидатов, можно увидеть амбициозных представителей молодежи, которые хотят и готовы стать голосом своего региона. Одним из таких пассионарных молодых людей, который представляет Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7, является Яхья Бабанлы.

- Что побудило вас вступить в борьбу за депутатский мандат?

- Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой за короткий срок в стране реализованы серьезные реформы, которые привели к реальному развитию как политической, так и социально-экономической сфер. Именно эти реформы и их результаты стали главным мотивом, побудившим меня баллотироваться в Милли Меджлис. В течение последних лет я занимаюсь преподавательской деятельностью, являюсь автором ряда изданий в сфере государственного права и вношу свой вклад в развитие образования молодежи. Я - большой патриот и для меня будет большой честью представлять регион, в котором родился и вырос, стать голосом своих избирателей в парламенте. К этому же обязывает история моей семьи: мой отец с 1993 по 2002 гг. занимал высокие должности в Ордубадском районе и завоевал уважение среди местного населения и аксакалов. Жажду продолжить дело отца и приумножить доверие и уважение односельчан. При этом, я являюсь беспартийным кандидатом.

- Почему избиратели должны проголосовать именно за вас?

- В первую очередь хочу отметить, что каждая моя встреча с избирателями начинается не с призыва проголосовать за меня, а с призыва принять участие в выборах. В избирательном округе, от которого я выдвинул свою кандидатуру, проживают 35 тысяч избирателей. С начала предвыборной агитации я уже встретился со многими из них, до завершения кампании намерен встретиться с каждым, даже с теми, кто проживает в самых отдаленных селах. Одна из запомнившихся мне встреч прошла в селе Насирваз, расположенного в 3000 метрах над уровнем моря и с которым зимой полностью прерываются коммуникации и сообщения. Из-за тяжелых природный условий, на встречу с избирателями я с моей командой отправились верхом на лошадях, что сильно удивило избирателей – ведь по сей день сюда не ступала нога ни одного кандидата. Я пообещал избирателям, что если буду избран, стану проводить такие же встречи раз в 4 месяца, чтобы быть в курсе событий и проблем, и искать пути их преодоления. Избиратели округа, думаю, могут проголосовать за меня по той причине, что я сам родился и вырос здесь, знаю проблемы, которые нуждаются в решении и должны послужить улучшению социального положения и благосостояния населения.

- Что можете сказать о своей платформе? Назовите основные пункты, которые могут обусловить выбор изирателей.

- Помимо основного пункта, предусматривающего защиту государственных интересов, в платформу включены экономические и социальные вопросы, а также работа с молодежью, и отдельным пунктом - работа в сфере развития туризма. Разработанная платформа является доказательством того, что я хочу стать депутатом не только на словах, а на деле во имя блага и развития моего региона. Социальные задачи, отраженные в платформе в первую очередь направлены на улучшение бытовых проблем, решение проблем, связанных с водоснабжением, улучшение качества образования и здравоохранения. Экономические задачи предусматривают создание Джульфинской зоны свободной торговли, с учетом благоприятного географического расположения региона, восстановление деятельности консервного завода и шелкоткацкой фабрики в Ордубадском районе, реализацию аграрных проектов, поощрение микробизнеса.

Регион является благоприятным и с точки зрения развития туризма, в частности экотуризма, существует хорошая возможность поощрения регионального туризма за счет применения современных технологий. В частности, предлагается создание Центра виртуальной охраны природы Малого Кавказа, также есть планы по созданию Музейного комплекса под открытым небом, создание туристических маршрутов и др. Вопрос обеспечения занятости является одним из приоритетных направлений, для молодежи предлагается создание условий обучения информационным технологиям, создание фондов помощи молодежи, привлечение бизнесменов для решения проблем с обеспечением жильем студентов.

- Ваше послание избирателю…

- Хотелось бы довести до сведения избирателей, что все инициативы, которые указаны в моей платформе не останутся на бумаге. Я, как уроженец Ордубадского района, хорошо знаком с проблемами и сделаю все, что в моих силах, чтобы стать голосом моих избирателей и довести их голос до нужных госструктур. Я обещаю, что буду регулярно проводить встречи с избирателями в самых отдаленных селах и в любое время года, даже несмотря на сложности с транспортом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать, что являюсь достойным кандидатом и достойным представителем своего региона.

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