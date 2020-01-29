Турция заявила: Если Россия повлияет, мы решим карабахский вопрос

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями «Международной федерации журналистов» в Анкаре коснулся вопроса нагорно-карабахского урегулирования, пишет «Русарминфо».

«Мы прикладываем усилия для того, чтобы найти решение в Карабахе. Если Россия использует свое влияние, то мы решим этот вопрос», — сказал он.

Мевлют Чавушоглу также добавил, что Турция придаст важность вопросу нагорно-карабахского урегулирования в 2020 году.