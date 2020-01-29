Ильхам Алиев присвоил Сафару Мехтиеву звание генерал-полковника
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мехтиеву звания генерал-полковника таможенной службы, сообщает АзерТАдж.
Также распоряжением главы государства следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы:
Первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Исмаилу Халил оглу Гусейнову,
Председателю Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики Сахату Иса оглу Габиббейли.
Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы:
Начальнику Главного таможенного управления по акцизным товарам Гасану Наби оглу Эюбову,
Начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте Бахрузу Фаиг оглу Гулиеву.
Начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джейхун Юсуф оглу Мамедов удостоен высшего специального звания генерал-майора медицинской службы.