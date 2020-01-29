Бегемоты Пабло Эскобара нарушили экосистему Южной Америки

Традиционно ареалом бегемотов считается Африка к югу от Сахары. Но теперь на карте мира появилось еще одно место, где обитают эти животные.

В свое время Пабло Эскобар на своей вилле "Наполес" в четырех часах езды к востоку от Медельина в северном колумбийском муниципалитете Пуэрто-Триунфо создал домашний зоопарк, для которого выписал из Африки носорогов, жирафов, зебр и других экзотических животных.

После смерти наркобарона большинство животных были переселены в другие зоопарки. Но четыре бегемота убежали в джунгли. И, похоже, они там себя очень хорошо чувствуют, потому что, по оценкам экологов, сегодня численность их популяции достигла 80 особей.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с их колумбийскими коллегами провели всестороннюю оценку воздействия этих крупнейших в мире инвазивных животных на местную экосистему.

"Этот уникальный вид является важным элементом экосистемы в своем естественном ареале в Африке, и мы обнаружили, что не меньшее влияние он оказывает и здесь, на другом континенте, в совершенно другой среде с другим набором обитателей, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора Джонатана Шурина . — Этот эффект включает и негативные последствия для водных ресурсов, способствуя развитию вредных водорослей и бактерий".