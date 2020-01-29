«Эти люди задались целью во что бы то ни стало подорвать стабильность в нашей стране. Сегодняшние слушания по Азербайджану еще раз доказали, в каком глубоком упадке находится эта международная организация. Несколько месяцев назад Азербайджан приступил к конструктивному диалогу с Советом Европы, можно сказать, протянул руку дружбу, выказал доверие. И чем же нам отвечают? Определенная часть СЕ чуть не с бешенством воспринимает успехи Азербайджана и, чтобы принизить, дискредитировать наши достижения, придумывает разные небылицы о нашей стране.

Некоторые члены Совета Европы явно стремятся посеять смуту и хаос в Азербайджане. Такое сенсационное заявление сделал haqqin.az глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, комментируя последние слушания в ПАСЕ относительно ситуации в Азербайджане.

Доходит до абсурда: Стефан Шеннах, содокладчик по Азербайджану, внес на рассмотрение поправку, требующую расследовать каждый факт смерти в Азербайджане. Правда, поняв, что его засмеют он снял свое предложение. Вот какие бредовые идеи измышляют представители некогда авторитетной европейской организации. Цель подобной бессмыслицы – путем нагромождения инсинуаций об Азербайджане заставить его пойти на внешнее управление из Страсбурга.

Ничего у них не выйдет. Как и в прошлые годы, мы дадим отпор этим неконструктивным силам, жестко противостоим им.

И все же непонятно, откуда такая озлобленность?..

Тем не менее мы пока продолжим сотрудничество с этой структурой. Но предупреждаем - любому терпению есть предел. Мы видим, как в СЕ расцветают исламофобия, антисемитизм, навязывание другим странам своих ценностей. Однако мы убеждены в справедливости своей позиции и будем ее отстаивать до конца. Никому не позволим навязывать нам свои условия», - заключает С.Сеидов.