В Казахстане с подозрением на коронавирус госпитализированы 50 человек
По состоянию на 30 января в Казахстане были госпитализированы 54 человека в связи с распространением коронавируса. Как передает Trend, об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на пресс-конференции.
«Было госпитализировано 54 человека с вирусной инфекцией с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них у 16 человек коронавирус не подтвержден, они выздоровели и выписаны. На сегодняшний день в стационарах и инфекционных больницах находятся 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения», - сказал Биртанов.
Биртанов отметил, что на базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологии, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, на данный момент проводятся все исследования.
Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.
Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 7,711 тысячи человек, 170 из которых скончались.
За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.