В Казахстане с подозрением на коронавирус госпитализированы 50 человек

По состоянию на 30 января в Казахстане были госпитализированы 54 человека в связи с распространением коронавируса. Как передает Trend, об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на пресс-конференции.

«Было госпитализировано 54 человека с вирусной инфекцией с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них у 16 человек коронавирус не подтвержден, они выздоровели и выписаны. На сегодняшний день в стационарах и инфекционных больницах находятся 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения», - сказал Биртанов.