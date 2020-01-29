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30 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное 28-летней годовщине со дня создания таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику азербайджанских таможенников, а также заседание Коллегии Государственного таможенного комитета, посвященное подведению итогов за 2109 год. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК. Выступивший на мероприятии председатель Госкомитета генерал-полковник Сафар Мехтиев отметил, что успешная реализация стратегии устойчивого экономического развития, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, благодаря инновационным реформам, осуществленным президентом Ильхамом Алиевым, способствовала росту экономической мощи Азербайджана, улучшению благосостояния населения и превращению Азербайджана в авторитетное государство на международной арене.

Подчеркнув, что в достигнутых успехах есть заслуга и таможенных органов, Сафар Мехтиев сообщил, что в рамках реформ последних лет в работу таможенных органов был внедрен ряд новшеств. Председатель Госкомитета отметил, что был достигнут значительный прогресс в фискальной, правоохранительной деятельности, таможенном контроле, упрощении процедур торговли и особенно в вопросе обеспечения прозрачности. Сафар Мехтиев проинформировал также, что структурные и кадровые реформы в таможенной системе создали благоприятные условия для совершенствования управления, повышения квалификации персонала и доведения деятельности таможенных органов в соответствие с вызовами современного мира. Говоря о будущих целях, Сафар Мехтиев заявил, что основная цель таможенных органов и их должностных лиц, окруженных всесторонней государственной заботой - оправдать оказанное им доверие и добросовестно выполнять обязанности, возложенные на них государством. Затем на Коллегии были обсуждены текущие вопросы.

С докладом «Об итогах деятельности Государственного таможенного комитета за 2019 год и предстоящих задачах» выступил первый заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов. Он сообщил, что за отчетный период были достигнуты успешные результаты по устранению теневой экономики, обеспечению прозрачности и удовлетворенности граждан, облегчению международной торговли, борьбе с контрабандой, что позволило создать благоприятные условия для улучшения бизнес-среды, увеличения экспортных доходов, увеличения экспортного и транзитного потенциала Азербайджана. Государственный таможенный комитет, играющий особую роль в формировании доходной части бюджета государства, в 2019 году обеспечил выплату в госбюджет 4 миллиардов 408 миллионов 620 тысяч манатов вместо запланированных 3 миллиардов 702 миллионов манатов. Прогноз был выполнен на 119,1 процента. Было отмечено, что внедрение системы «зеленый коридор» дало толчок развитию предпринимательства в Азербайджане. В 2019 году для подключения к системе «зеленый коридор» обратились 599 участников внешнеторговой деятельности, 530 из которых получили право постоянно пользоваться системой «зеленый коридор». В целом же на долю бизнес-субъектов, использующих систему «зеленый коридор», пришлось 8 миллиардов долларов из общего объема внешней торговли.