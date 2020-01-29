Контрабанда на сотни миллионов, тонны наркотиков и перевыполненный прогноз заседание в Госкомтаможни
30 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное 28-летней годовщине со дня создания таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику азербайджанских таможенников, а также заседание Коллегии Государственного таможенного комитета, посвященное подведению итогов за 2109 год. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.
Выступивший на мероприятии председатель Госкомитета генерал-полковник Сафар Мехтиев отметил, что успешная реализация стратегии устойчивого экономического развития, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, благодаря инновационным реформам, осуществленным президентом Ильхамом Алиевым, способствовала росту экономической мощи Азербайджана, улучшению благосостояния населения и превращению Азербайджана в авторитетное государство на международной арене.
Подчеркнув, что в достигнутых успехах есть заслуга и таможенных органов, Сафар Мехтиев сообщил, что в рамках реформ последних лет в работу таможенных органов был внедрен ряд новшеств. Председатель Госкомитета отметил, что был достигнут значительный прогресс в фискальной, правоохранительной деятельности, таможенном контроле, упрощении процедур торговли и особенно в вопросе обеспечения прозрачности.
Сафар Мехтиев проинформировал также, что структурные и кадровые реформы в таможенной системе создали благоприятные условия для совершенствования управления, повышения квалификации персонала и доведения деятельности таможенных органов в соответствие с вызовами современного мира.
Говоря о будущих целях, Сафар Мехтиев заявил, что основная цель таможенных органов и их должностных лиц, окруженных всесторонней государственной заботой - оправдать оказанное им доверие и добросовестно выполнять обязанности, возложенные на них государством.
Затем на Коллегии были обсуждены текущие вопросы.
С докладом «Об итогах деятельности Государственного таможенного комитета за 2019 год и предстоящих задачах» выступил первый заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов.
Он сообщил, что за отчетный период были достигнуты успешные результаты по устранению теневой экономики, обеспечению прозрачности и удовлетворенности граждан, облегчению международной торговли, борьбе с контрабандой, что позволило создать благоприятные условия для улучшения бизнес-среды, увеличения экспортных доходов, увеличения экспортного и транзитного потенциала Азербайджана.
Государственный таможенный комитет, играющий особую роль в формировании доходной части бюджета государства, в 2019 году обеспечил выплату в госбюджет 4 миллиардов 408 миллионов 620 тысяч манатов вместо запланированных 3 миллиардов 702 миллионов манатов. Прогноз был выполнен на 119,1 процента.
Было отмечено, что внедрение системы «зеленый коридор» дало толчок развитию предпринимательства в Азербайджане. В 2019 году для подключения к системе «зеленый коридор» обратились 599 участников внешнеторговой деятельности, 530 из которых получили право постоянно пользоваться системой «зеленый коридор». В целом же на долю бизнес-субъектов, использующих систему «зеленый коридор», пришлось 8 миллиардов долларов из общего объема внешней торговли.
В результате проведённых в 2019 году реформ за счет установленных на таможенно-пропускных пунктах современного оборудования и усовершенствованной системы управления были упрощены различные процедуры и обеспечен ускоренный переход границы. В разы выросла пропускная способность на таможенных постах. Грузы и транспортные средства подвергаются проверке только на основании анализа и оценки рисков, что играет важную роль для упрощения торговли и ускорения перехода границы.
Создание центров упрощения торговли, внедрение современных технологий, реализация таких инновативных проектов, как «1 инспектор – одно транспортное средство» и «Электронная очередь» в три раза сократили время, требуемое на процедуры по переходу границы. Если раньше через таможенно-пропускные пункты проходило за сутки 250 грузовых автомобилей, то теперь эта цифра доведена до 600.
Первый заместитель председателя Госкотаможни также отметил, что одной из самых важных сфер работы таможенных органов является борьба с контрабандой. В прошлом году сотрудники таможенных органов выявили 13 443 факта правонарушения, из которых 866 носили уголовный характер. Большинство фактов уголовного характера были связаны с незаконным оборотом наркотических средств. В прошлом году было обнаружено и выведено из незаконного оборота свыше двух тонн наркотических средств. Общая стоимость выявленных контрабандых товаров превысила 300 миллионов долларов.
Затем на мероприятии выступили начальники управлений Госкомтаможни, которые проинформировали о проделанной работе и предстоящих задачах.
На заседании был утвержден рабочий план Госкомтаможни на 2020 год, награждены отличившиеся сотрудники, а также принято обращение на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.