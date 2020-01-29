В Шеки столпотворение. Приехал депутат предвыборная чехарда
Предвыборная кампания вступает в свою интенсивную фазу. Кандидаты в депутаты продолжают встречи с избирателями. Новую встречу с населением своего округа предпринял и кандидат от 115-го Шекинского избирательного округа - депутат двух прежних созывов Милли Меджлиса, член парламентского комитета по иностранным и межпарламентским связям Джаваншир Фейзиев.
В Шекинском районе давно знают Джаваншира Фейзиева, и потому встреча с ним населения сел Зайзид и Ортазайзид была многолюдной - до сотни человек от каждого села, и разговор состоялся оживленный и открытый.
Сельчане выразили намерение проявить в день голосования активность и гражданскую позицию.
Во встрече приняли участие и выступили доверенные лица кандидата в депутаты законодательного органа страны - журналисты Акиф Салам и Аладдин Асадзаде и другие. Все они характеризовали Джаваншира Фейзиева как деятельного, сразу отзывающегося на нужды народа депутата парламента. Будучи девять лет народным избранником, Фейзиев никогда не подводил своих избирателей. Он всегда активно работал и в своем округе, и комитетах и группах Милли Меджлиса.
Выступавшие на встрече жители двух сел отмечали, что в последние годы они поддерживали постоянную связь с депутатом Джаванширом Фейзиевым и довольны его деятельностью. Сельчане обещали поддержку кандидату от своего округа и на предстоящих выборах.
Проведя более трех часов с Дж.Фейзиевым, выслушав его обещания и основные принципы предвыборной платформы, жители Зайзида и Ортазайзида пожелали Фейзиеву успехов на предстоящих выборах.
Выступая перед избирателями, кандидат в депутаты Джаваншир Фейзиев разъяснил собравшимся основные направления внутренней и внешней политики Азербайджана, рассказал о масштабных реформах в стране - введении обязательного медицинского страхования, государственной поддержке сельского населения. В завершение Фейзиев пообещал, что, в случае избрания, он оправдает доверие избирателей и будет активно представлять их в высшем законодательном органе страны.