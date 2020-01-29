Немецкому депутату не простили уклонение от налогов

Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александера Гауланда, пишут немецкие СМИ.

Решение принято по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, добивающейся разрешения на выполнение судебных решений об обыске и аресте имущества в связи с подозрением в уклонении Гауланда от уплаты налогов.

Франкфуртская прокуратура отдала распоряжение провести обыски в квартирах Гауланда по месту его регистрации во Франкфурте-на-Майне и в федеральной земле Бранденбург, сообщила в четверг представитель ведомства.

Немецкие СМИ в марте 2019 года сообщили о начале расследования в отношении политика по подозрению в "налоговом правонарушении, совершенным физическим лицом". Тогда прокуратура отказалась комментировать случай, сославшись на налоговую тайну.