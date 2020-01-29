США назвали компартию Китая главной угрозой современности
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности. Его слова в четверг, 30 января, приводит Reuters.
«Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», — заявил американский чиновник в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, которая проходит в Лондоне.