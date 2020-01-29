"Доклад по вопросам политзаключенных в Азербайджане несравним с теми документами, что представлялись на эту тему до этого, - сказал политик. - В результате слаженной, системной и профессиональной работы делегации Милли Меджлиса, возглавляемой Самедом Сеидовым, удалось выпустить деструктивный пар из этого досье и в целом качественно снизить градус антибакинского напряжения в ассамблее".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции по вопросам политических заключенных, якобы имеющихся в Азербайджане, по факту высоко оценила сотрудничество этой страны со своими докладчиками. Как сообщает haqqin.az, такое мнение высказал журналистам член российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятый в четверг документ.

По мнению Слуцкого, "сегодня азербайджанская делегация как никогда за годы вступления в Совет Европы добилась встраивания в функциональную архитектуру ассамблеи". И это явно отразилось на сотрудничестве с докладчицей ПАСЕ по докладу о политзаключенных, считает он. "Но должен сказать, что доклад получился критическим, в нем присутствуют некоторые данные, которые не соответствуют действительности", - признал он.

"В Азербайджане нет политических заключенных, - акцентировал внимание глава комитета Госдумы. - Мы не раз заявляли об этом и будем заявлять в ассамблее и за ее пределами".

"Но вместе с тем нужно отдать должное, что проект резолюции, который был принят сегодня, по сути дела, положительно оценивает работу азербайджанского руководства и парламента по сотрудничеству с Советом Европы, - продолжил он. - И именно это, а не мифические политзаключенные, является лейтмотивом сотрудничества делегации Азербайджанской Республики с ПАСЕ и подготовки разного рода кейсов касательно Азербайджана".

Слуцкий поздравил "с прекрасной работой азербайджанскую делегацию". "Уверен, что в самом обозримом будущем каких-то негативных штрихов по деятельности Азербайджана не останется", - заключил он.

Напомним, что ранее в четверг депутаты ПАСЕ одобрили резолюцию, в которой выражается обеспокоенность в связи с якобы наличием в Азербайджане политических заключенных. Текст содержит отсылки к решениям Европейского суда по правам человека и резолюциям ассамблеи, в которых говорится о таком явлении, а также о наличии "произвольных задержаний".

В то же время ПАСЕ признает, что все эти факты могут быть опровергнуты при рассмотрении перечисленных в документе дел "независимыми органами", и приветствует предпринятые Азербайджаном шаги по реформированию пенитенциарной и судебной систем. В частности, отмечены меры по повышению независимости судей и прокуратуры, а также снижение количества арестованных и находящихся под стражей лиц.