МИД об «интенсивных дискуссиях» между Мамедъяровым и Мнацаканяном

Прошедшие в Женеве 29-30 ноября переговоры глав МИД Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна - по урегулированию карабахского конфликта были наиболее интенсивные за последние годы. Стороны провели обстоятельное обсуждение пунктов повестки дня, представленных сопредседателями. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках данной встречи состоялись наиболее интенсивные дискуссии между сторонами за последние годы... В частности, были обсуждены предложения и соглашения, достигнутые в 2019 году, включая осуществление гуманитарного обмена для подготовки населения обеих стран к миру, основные принципы и элементы процесса урегулирования конфликта, основанные на положениях и принципах Хельсинкского Заключительного акта, а также пути дальнейшей интенсификации процесса урегулирования. В связи с этим министры договорились об очередной встрече в ближайшее время», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.