Американцы назвали подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest обратил внимание на пять субмарин, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин – российские, две – американские.

В список попали субмарины, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Более старые образцы, вроде советских подлодок проекта 941 "Акула", не рассматривались, поскольку большинство из них уже списаны, передает РИА Новости.