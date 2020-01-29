Американцы назвали подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest обратил внимание на пять субмарин, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин – российские, две – американские.
В список попали субмарины, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Более старые образцы, вроде советских подлодок проекта 941 "Акула", не рассматривались, поскольку большинство из них уже списаны, передает РИА Новости.
В число российских кораблей вошли подводные лодки проекта 955А "Борей": их издание называет самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами и уточняет, что здесь применяются одновальные водометные движители. В списке значатся подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М". Последние, как уточняет издание, представляют собой серьезную угрозу для США, поскольку могут приблизиться на расстояние до 2000 километров от побережья и оттуда поражать цели на значительной дальности - до Великих озер, пишет Российская газета.
Среди американских подлодок были названы тип "Огайо" и "Колумбия". Первые - это единственные ракетоносцы, стоящие сейчас на вооружении. Вывод их из эксплуатации, по некоторым данным, запланирован на 2040 год. "Колумбия" - это проектируемый тип подлодок, ввод в эксплуатацию планируется на 2031 год.