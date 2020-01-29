В мире падает спрос на ювелирные изделия
Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился на 6% к предшествующему году, составив 2,107 тыс. тонн. Такие данные содержатся в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).
Более того, по оценкам WGC, в октябре—декабре этот показатель упал на 10% к аналогичному периоду 2018 года до 584,5 тонн, сообщает ТАСС.
Как пояснил руководитель группы исследований рынка WGC Льюис Стрит, одной из причин снижения потребительского спроса на ювелирные изделия стали высокие цены на золото.
Одни из крупнейших рынков ювелирных изделий из золота - Китай и Индия - повлияли на спрос, пишут Вести.Финанс. Спрос в Китае в 2019 году снизился на 7% - до 637,3 тонны. Замедление экономики, рост инфляции, глобальные торговые споры, рост цен на золото и смещение вкусов молодого поколения в сторону более легких ювелирных изделий модного дизайна способствовали снижению спроса в 2019 г.
Спрос в Индии упал на 9% до 544,6 тонны.