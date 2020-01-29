В мире падает спрос на ювелирные изделия

Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился на 6% к предшествующему году, составив 2,107 тыс. тонн. Такие данные содержатся в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

Более того, по оценкам WGC, в октябре—декабре этот показатель упал на 10% к аналогичному периоду 2018 года до 584,5 тонн, сообщает ТАСС.