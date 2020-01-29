Анкара об антитурецкой провокации в Европарламенте

Страны Европы должны бороться с любыми фактами дискриминации по национальному и религиозному признаку, в том числе с проявлениями исламофобии. Об этом написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя антитурецкую провокацию на заседании ЕП в Брюсселе, сообщает Anadolu.

«Избалованные ультраправые в странах Европы должны знать свое место. Европе пора сказать «Стоп!» проявлениям ненависти и вражды», - написал Чавушоглу, отметив, что ультраправые лучше, чем кто-либо еще, осознают реакцию Анкары на оскорбление турецкого флага.

«Флаг Турции всегда будет гордо развеваться. В то же время Европарламент должен принять соответствующие меры в отношении шута», - написал Чавушоглу.

Ранее на заседании Европарламента в Брюсселе ультраправый греческий депутат Иоаннис Лагос устроил провокацию. На обсуждениях, посвященных положению беженцев на греческих островах, Лагос возмутился тем, что никто в Европарламенте не поднимает вопрос положения граждан в самой Греции в связи с миграционным кризисом. «Все говорят о мигрантах, а как насчет прав греческих граждан?» - сказал Лагос.